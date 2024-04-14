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«Семья должна знать»: худрук Театра сатиры Сергей Газаров сделал заявление на похоронах Александра Ширвиндта

Художественный руководитель Театра сатиры, актер и режиссер Сергей Газаров сделал заявление на похоронах народного артиста России Александра Ширвиндта, которые состоялись 14 апреля. Актер заявил, что театр, в котором долгие годы служил ушедший из жизни артист, сделает все для его семьи. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Семья должна знать»: худрук Театра сатиры сделал заявление на похоронах Ширвиндта
© Passion.ru

Сергей Газаров, который в настоящее время является худруком Театра сатиры, выступил с речью во время похорон артиста на Новодевичьем кладбище в Москве. Актер пообещал, что дело Александра Ширвиндта будет продолжено, а семья президента Театра сатиры может всегда рассчитывать на поддержку.

«Мы не сможем его заменить, но сможем продолжить дело, которому он отдал всю свою жизнь. Театр будет всегда с Александром Анатольевичем, а Александр Анатольевич будет всегда с нами. Театр сделает все для семьи Александра Анатольевича, и семья должна знать, что Театр сатиры — это их дом и не существует вопросов, которые театр не решит. Мы будем работать, чтобы увековечить память мастера», — заявил Сергей Газаров.

Напомним, 14 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны Александра Ширвиндта. Церемония прошла в узком кругу коллег и родных. Среди присутствующих были замечены экс-министр культуры Михаил Швыдкой, режиссер Сергей Газаров, актеры Геннадий Хазанов, Ирина Купченко, Федор Добронравов, Алена Яковлева, Александра Захарова, Максим Аверин и другие артисты.

Место упокоения Александра Ширвиндта было выбрано рядом с могилами Василия Ланового и Галины Волчек.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Сообщалось, что причиной смерти актера стали проблемы с сердцем. С 2000 по 2021 год артист был художественным руководителем, а в 2021 году стал президентом Московского академического театра сатиры.

Ранее мы писали о том, что актриса Алена Яковлева рассказала о жизни Московского академического театра сатиры после смерти Александра Ширвиндта.

Общество
Сергей Газаров
Галина Волчек
Алена Яковлева
Геннадий Хазанов
Александр Ширвиндт
Александра Захарова
Василий Лановой
Ирина Купченко
Федор Добронравов
Максим Аверин
Михаил Швыдкой
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