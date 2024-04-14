Адвокат оценил шансы на выход Михаила Ефремов из колонии по УДО

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, может получить условно-досрочное освобождение. Так считает адвокат знаменитости Петр Хархорин.

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В беседе с изданием «Собеседник» защитник заявил, что Ефремов бросил пить, ударно трудится и активно участвует в художественной самодеятельности. Пребывание в колонии, по мнению Хархорина, качественно отразилось на жизни осужденного актера и отношении к ней.

«Михаил Олегович однозначно встал на путь исправления! Ко всем относится уважительно, на провокации не ведётся, на конфликты не идет. Усердно трудится в швейном цеху», — рассказал адвокат.

Кроме того, защитник отметил, что Ефремов полностью возместил материальный ущерб, назначенный по решению суда потерпевшим. Также артист несколько раз письменно и устно извинился перед близкими погибшего. Все это в совокупности дает надежду и основание на условно досрочное освобождение звезды.

Ранее сын Ефремова Никита признался, что со страхом ждет досрочного освобождения отца. По словам молодого человека, он испытывает страх и в то же время какое-то спокойствие.