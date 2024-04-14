В Донецке скоропостижно скончалась известная балерина Александра Ежунова

В Донецке в 41 год умерла одна из самых известных балерин города Александра Ежунова. Об этом сообщила на своей странице "ВКонтакте" художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова, где балерина служила 20 лет.

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"13 апреля сердце Александры остановилось. Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас", - сообщила Наталья Волкова, отметив, что коллектив театра потрясен трагическим известием.

Александра Ежунова пришла в театр после окончания Донецкого училища искусств, за годы работы она сыграла более чем в 40 спектаклях.

Театр имени Бровуна не прекращал своей деятельности даже в самые сложные периоды. Сейчас - это один из главных культурных центров города, в основе репертуара - классические постановки и детские спектакли.