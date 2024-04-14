Росавиация приостановила рейсы авиакомпаний РФ в Израиль, Ирак и Иорданию

Росавиация приостановила рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию на фоне закрытия воздушного пространства в этих странах. Об этом говорится в телеграм-канале Росавиации.

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Уточняется, что выполнение полетов в указанные государства, а также использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов будет временно приостановлено до снятия ограничений. Вечером 13 апреля Иран выпустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля.

Позже в СМИ также появилась информация о запуске баллистических ракет по территории еврейского государства. На фоне произошедшего Израиль, Иордания и еще несколько стран Ближнего Востока временно закрыли воздушное пространство для международных и внутренних рейсов.

Американские чиновники считают, что всего по территории Израиля может быть выпущено около 400–500 беспилотников и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена.

Как утверждает военный представитель Израиля, Иран выбрал в качетсве своих целей только военные объекты страны.