Минтруд назвал права человека, потерявшего работу

Минтруд обновил перечень жизненных событий, которые дают людям возможность получать социальную поддержку, гарантии и пособия. В него вошел новый пункт - потеря работы. Сейчас человека, оставшегося без работы, поддержат выплатами, но главный акцент сделают на помощь в трудоустройстве. Как найти себе новую вакансию и пережить безработный период, разбиралась «Парламентская газета».

Первый шаг — центр занятости

В перечень жизненных событий, которые дают право на поддержку государства, входят беременность, создание молодой семьи, получение инвалидности и так далее. Приказ Минтруда от 29 февраля 2024 года добавляет к списку новые пункты, в том числе потерю работы.

Необходимо учесть, как именно человек потерял работу, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. От этого будут зависеть права россиянина при ее поиске.

В любом случае человек имеет право на помощь центра занятости населения (ЦЗН). Там его поставят на учет как безработного. Если за одиннадцать дней трудоустроить человека не получилось, ему назначат пособие, сообщили «Госуслуги». Встать на учет можно как на этом портале, так и на сайте «Работа России» или лично в центре занятости.

Для этого понадобятся паспорт, ИНН, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и трудовая книжка, если она есть. А для выплаты пособия нужны реквизиты банковского счета.

Полгода жить на пособие

В 2024 году минимальный размер пособия по безработице составил 1611 рублей, а максимальный — 13 739 рублей. Рассчитают его индивидуально и учтут средней заработок на прошлом месте работы и причины увольнения. Важен и период безработицы. Минимальное пособие заплатят тем, кто не работал больше года.

В некоторых случаях пособие не положено, например, если человек:

оформил ИП, работает по гражданско‑правовому договору, учится в вузе очно, состоит в крестьянско‑фермерском хозяйстве, занят в подсобных промыслах, проходит военную или альтернативную гражданскую службу и так далее.

Сроки получения пособий тоже установят индивидуально. Например, при первом обращении пособие можно получать полгода. Но предпенсионеры могут рассчитывать на выплаты в течение года, а уволенные за дисциплинарные проступки — в течение трех месяцев.

Молодой специалист или боец СВО

Если человек уволился по собственному желанию, в центрах занятости ему помогут найти новую работу на общих основаниях, сказала Бессараб. При этом льготные категории россиян вправе рассчитывать на приоритетное трудоустройство или бесплатное переобучение. Это участники СВО, мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет или неработающие и имеющие детей дошкольного возраста, инвалиды и другие категории людей.

Для инвалидов работодатели устанавливают квоты по приему на работу. На портале «Работа России» можно подыскать подобные вакансии: так, провизору в Крыму заплатят от 21 тысячи рублей. А инженеру-конструктору с инвалидностью по слуху в Калужской области предлагают от 40 тысяч рублей.

Особые квоты предусмотрены и для молодых специалистов, впервые ищущих работу. А детям‑сиротам из их числа сумму пособия рассчитают как среднемесячную среднюю зарплату по региону, отметила Бессараб. В таком размере пособие выплачивают полгода.

Для любых россиян поиск работы стал приятным процессом, сказала депутат. Центры занятости прилагают для этого все усилия, устраивают ярмарки вакансий, куда приглашают крупного работодателя или представителей целой отрасли. На ярмарке можно сразу же заключить трудовой договор.

Заключить соцконтракт

Люди, попавшие в трудное финансовое положение из-за сокращения на работе, могут заключить соцконтракт на поиск работы или на переобучение. Для этого необходимо обратиться в соцзащиту.

Россиянам доступно около 3,5 тысячи специальностей на переобучение. Почти 900 тысяч человек уже получили новые профессии и новые возможности с помощью соцконтракта, рассказала Бессараб. Востребованы специальности IT-специалистов, многие учатся на операторов, можно получить профессию даже в здравоохранении, например медбрата.

Отсрочить платежи

Россияне могут получить возможность не платить по кредитам в течение нескольких месяцев, если их доходы значительно снизились. К таким ситуациям относят и потерю работы. При этом в течение двух месяцев после увольнения у заемщика не должно быть других источников дохода.

Каникулы — это не списание долга. Банк просто изменит график платежей и увеличит его на срок каникул. Стоит учесть и ограничения по сумме займа: для автокредитов она не должна превышать 1,6 миллиона рублей, для потребительских кредитов 450 тысяч рублей, а для кредитных карт — 150 тысяч рублей.