В России отреагировали на решение региона отказаться от парада на 9 Мая

Решение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова отказаться от парада на 9 Мая является разумным и мудрым, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«День Великой Победы — это большой праздник для каждого гражданина. Только об одном шествии "Бессмертный полк" чего стоит рассказать. Он идет не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. Естественно, это одна наша большая победа. Участвуя в мероприятиях, посвященных победе нашего народа, мы говорим, что мы помним и гордимся подвигами наших героических предков, наших отцов, дедов», — отреагировал Красов.

При этом депутат отметил, что, отдавая дань почести участникам Великой Отечественной войны, нельзя забывать о безопасности россиян.

«Мне кажется совершенно разумным, правильным и мудрым решение губернатора Псковской области» «Мероприятия, посвященные событиям победы нашего великого народа в Великой Отечественной войне, можно провести в ином формате, без массового скопления наших граждан. Мы помним, что по территории Псковской области наносились удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и по военным аэродромам, и по объектам гражданской социальной инфраструктуры. Губернатор озаботился о безопасности граждан», — заключил он.

Ранее стало известно, что первый российский регион отказался от парада на 9 Мая в этом году. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе приняли решение не проводить наиболее массовые мероприятия, в частности, парад.