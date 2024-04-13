Муж Блиновской заключил контракт и ушел на СВО

Муж блогера Елены Блиновской заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и в ближайшее время окажется в зоне проведения СВО. Как сообщили ТАСС в окружении блогера, Алексей Блиновский сам принял это решение.

"Контракт заключен, да, это правда. Решение сам принимал", - сказал собеседник агентства.

При этом от других комментариев он отказался, сославшись на решение Блиновского "не светить эту историю".

Многочисленные счета и активы супругов Блиновских арестованы в рамках обеспечительных мер. В этой связи защита блогера заявляла, что семья Блиновских будет вынуждена объявить о банкротстве. Расследование по делу завершено, Блиновские с конца марта приступили к ознакомлению с его материалами, и, по предварительным данным, должны закончить к концу мая.

Блиновской и ее мужу следствие расширило обвинение, увеличив в его окончательной редакции размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Также обоим следствие вменяет неуплату более 900 млн рублей налогов. Кроме того, блогер обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ).