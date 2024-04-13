Первый российский регион отказался от парада на 9 Мая — в Псковской области приняли решение не проводить наиболее массовые мероприятия. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться», — объявил он.

Глава области добавил, что будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах.

Ведерников отметил, что на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отдельное внимание уделили оказанию традиционных мер поддержки ветеранов.