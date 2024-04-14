Белым медвежатам из якутского зоопарка "Орто Дойду" выбрали имена

Вилюй и Яна - так теперь будут звать детей белой медведицы Колыманы из якутского зоопарка "Орто Дойду". Это не просто имена, а названия двух рек в республике, рассказал глава региона Айсен Николаев.

© Российская Газета

Как будут звать малышей решали в ходе конкурса, который объявили зоопарк и нефтегазовая компания, являющаяся их опекуном. Участники предложили множество интересных вариантов, из которых на первом этапе отобрали десять лучших.

После победителя определяли голосованием. Вариант Вилюй и Яна поддержали 40 процентов респондентов.

"А первым этот вариант предложил школьник из подмосковного города Подольск Иван Стребнев", - пишет Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Главе республики понравились выбранные имена, так как это символ уникальной якутской природы.