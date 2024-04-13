Жена Евгения Петросяна впервые опубликовала фото дочери

Супруга юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова впервые показала лицо их новорожденной дочери. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На фото она показала лицо дочери, которую держала на руках. Съемка прошла в домашнем интерьере.

«Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда!» — написала Брухунова.

13 марта супруга юмориста Татьяна Брухунова опубликовала семейное фото, держа на руках дочь. Жена Петросяна скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Женщина опровергла эту информацию. Затем Брухунова призналась, что дочь артиста родилась в прошлом году. По словам близких юмориста, девочку назвали Матильдой.

© Соцсети

Татьяна Брухунова стала пятой супругой Евгения Петросяна. Пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.