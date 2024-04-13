Стало известно, кто оказал первую помощь Куклачеву

Первую помощь дрессировщику Юрию Куклачеву, которому стало плохо во время празднования 75-летия в московском «Вегас Сити Холле», оказала дежурная бригада скорой концертного зала, передает Telegram-канал Mash. По его данным, артист во время выступления пожаловался на давящие боли в груди с отдачей в лопатку и холодный пот.

Как пишет канал, артиста госпитализировали с острым трансмуральным инфарктом передней стенки миокарда в тяжелом состоянии. По данным канала, также у Куклачева есть онкологическое заболевание — рак кишечника, который диагностировали 10 лет назад.

О госпитализации дрессировщика кошек стало известно вечером 12 апреля. В этот день в концертном зале проходил бенефис артиста «Жемчужная нить жизни». Как уточнял Куклачев, все вырученные от этого выступления средства будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта.

Сообщалось, что дрессировщик почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой. Он попросил стул, и сквозь грим было заметно, что он сильно побледнел. В этот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов).