В Институте Пушкина допустили исчезновение русского мата

Нецензурная лексика в русском языке может со временем перейти на уровень нейтрального рода ругательств. Об этом в интервью РБК сообщила ректор Института русского языка им. А. С. Пушкина Наталья Трухановская.

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Она допустила, что за счет того, что эта лексика становится все менее табуированной, все более распространенной, она постепенно перестанет быть запретным плодом, перейдет на уровень нейтрального рода ругательств, которые в России и не считаются за ругательство.

Трухановская отметила, что какое-то время назад нецензурно выражаться в публичной сфере было табу. Однако появление такой лексики в речи публичных людей ослабило это табу в обществе.

В конце февраля американские психологи из Оклахомского университета выяснили, что привычка ругаться матом и отпускать самоуничижительные шутки может быть связана с плохим качеством сна.

По словам ученых, и мрачный юмор, и непечатная брань помогают взбудоражить психику ради борьбы с усталостью.

До этого американские ученые-психологи из Университета Род-Айленда выяснили, что лишение сна мешает людям откликаться на позитивную информацию.