Как распознать фейки и защититься от них

Кандидат педагогических наук доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Ирина Стрижова рассказала в беседе с RT об основных причинах распространения фейков.

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«Цель авторов фейков — чаще всего желание привлечь внимание аудитории к себе и стать популярным. В этом случае такие люди стремятся к всеобщему вниманию по причине невостребованности в обычной жизни. Они, как правило, не пользуются авторитетом среди родных и знакомых», — объяснила собеседница RT.

Удовлетворить свою гипертрофированную потребность в общественном признании подобным способом они считают вполне разумным, не задумываясь о последствиях, заявила Стрижова.

«Они рассуждают так: «Моя новость шокировала всех, я доволен собой». Но проходит время, авторам фейков вновь хочется испытать чувство превосходства над другими, они вновь ищут резонансные сообщения, которые некритично будут восприняты людьми, поскольку содержат угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности и так далее. Времени на обдумывание нет, а значит, сами жертвы фейков вовлекаются в распространение недостоверной информации», — добавила эксперт.

Вторая причина создания фейков, по её словам, кроется в желании отомстить, подорвать доверие к известным личностям, организациям и инициативам.

Третья причина достаточно банальная: стремление заработать, несмотря на аморальность и даже наказуемость подобного способа получения денежных средств.

«Какие же правила цифровой гигиены можно предложить? Определить для себя, чем является для вас медиапространство: источником самообразования или развлечения. От ответа на этот вопрос будет зависеть выбор интернет-ресурса, которому можно или нельзя доверять. Любой фейк вызывает сильное эмоциональное возбуждение и ослабляет контроль. Поэтому если новость вас шокировала, то принимать решения в таком состоянии не следует», — добавила она.

Также специалист посоветовала отделять факты от мнений, разумно дозировать время своего пребывания в соцсетях и мессенджерах, стараться не увеличивать продолжительность своего погружения в новостную виртуальную реальность, поскольку медиапространство вызывает зависимость у пользователей.

Ранее кандидат психологических наук декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин рассказал в беседе с RT, какие черты характера могут влиять на уровень восприятия мошеннических схем.