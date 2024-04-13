В Госдуме объяснили, кто имеет право на бесплатные лекарства

Список жизненно важных лекарственных препаратов включает 815 наименований. За последние четыре года перечень расширили на 73 позиции. Льготники имеют право получить лекарства за счет государства или заплатить только половину стоимости.

Кто может претендовать на льготные препараты, как проходит эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств и зачем врачам нужны наставники, «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

- Бадма Николаевич, кто может получить льготные лекарства бесплатно и всем ли их хватает?

- Первая причина смертности в стране — сердечно-сосудистые заболевания. Если пациент перенес инфаркт или инсульт, он входит в систему льготников и имеет право получить нужные лекарства. Такое же право есть у людей с диабетом, ВИЧ, туберкулезом, ДЦП, бронхиальной астмой и другими заболеваниями. Льготные лекарства получает большое количество людей. Существуют льготы федерального и регионального уровня. Некоторые федеральные льготы предлагают заменить монетизацией, но мы считаем эти предложения небезопасными для пациентов.

О дефектуре лекарств, то есть их нехватке, судя по общению с пациентами, речь сегодня не идет. Сумму, которую в России ежегодно выделяют на льготное лекарственное обеспечение, не тратит больше ни одна страна мира.

- Как проходит эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств?

- Во время пандемии мы обратили внимание, что пациенты с хроническими заболеваниями вынуждены приходить за лекарствами в аптеку, куда могли прийти и люди, больные коронавирусом. Мы отреагировали оперативно — появилась возможность дистанционно покупать безрецептурные лекарства. А год назад в экспериментальном режиме запустили проект по дистанционной продаже рецептурных лекарств в Москве, Московской и Белгородской областях. Он охватывает все большее количество людей: если раньше лекарства получали по сотням рецептов, то теперь счет идет на тысячи.

Возможность создана именно для людей: есть категория пациентов, которые не хотят или не могут ходить в аптеку. Например, ребенок заболел, папа пошел на работу, а мама дома одна с малышом — она может заказать лекарства без проблем.

- На заседании комитета 10 апреля вы рассмотрели законопроект о наставниках. Чем он важен для здравоохранения?

- Когда я пришел в ординатуру, заведующий отделением выделил мне наставника. И я до сих пор с невероятным уважением отношусь к Юрию Васильевичу Лукину и всей его семье. Он, практикующий хирург со своими обязанностями, был со мной на дежурстве, в операционной, учил правильно заполнять истории болезней, мы вместе переживали первые трагедии и первые успехи.

Он никогда не получал за свой труд наставника никаких денег. И потом в моей жизни было много наставников. Все они дарили мне часть своих навыков, знаний и огромное количество времени. В медицине есть такое выражение: стоять на плечах у гигантов, это как раз про институт наставничества.

Законопроект дает гарантии этим людям, определяет, кто такие наставники. В дальнейшем будет разработана целая серия отраслевых инициатив об оплате труда наставников, в том числе в здравоохранении. Наставничество в масштабах страны — это не только образовательная функция, оно, безусловно, требует и материального вознаграждения.

- В этом году для многих категорий медработников ввели дополнительные выплаты. Кому еще необходима поддержка?

- Я как человек из медицины, от хирургического стола считаю, что поддержка нужна всем. Напомню, с 1 марта повысили размер выплат медикам первичного звена в малых городах и селах. Работники скорой помощи и межрайонных больниц задали резонный вопрос: будет ли поддержка распространяться и на них? Вместе с депутатом Александром Хинштейном мы написали обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением расширить выплаты. Ждем ответ.

Сегодня пока нет возможности поднять зарплаты всем медикам одновременно. Выбор пал на тех, чей большой труд иногда незаметен, но влияет в числе прочего и на среднюю продолжительность жизни пациентов, — на работников первичного звена. Однако мы будем двигаться вперед — я думаю, постепенно доплаты получат и другие категории врачей.