Назван предварительный диагноз госпитализированного Куклачева

Руководителя Театра кошек Юрия Куклачева, по предварительным данным, госпитализировали в связи с инфарктом, сообщил в своем Telegram-канале глава Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт», - написал артист.

Куклачеву стало плохого на концерте в честь его 75-летия в «Вегас Сити Холле». Скорая помощь увезла циркача с жалобами на сердце.

Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года в Химкинском районе Московской области. С 1990 года он является бессменным руководителем Театра кошек, отмечает «Радиоточка НСН».