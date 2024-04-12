Куклачева госпитализировали с празднования 75-летия

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали с бенефиса «Жемчужная нить жизни», передает корреспондент NEWS.ru. Дрессировщику кошек стало плохо после выступления на сцене.

Празднование юбилея проходило в московском «Вегас Сити Холле». Сообщается, что Куклачев почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой. Он попросил стул и сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел. В этот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов) — Куклачев за него держался.

Мероприятие по случаю дня рождения артиста в настоящий момент продолжается. На сцене перед зрителями выступают дети Куклачева. Самого дрессировщика уже увезли на скорой помощи, предварительно медики поставили ему уколы. Помимо этого, в разгар шумихи сбежала любимая кошка артиста, питомицу до сих пор не могут поймать.