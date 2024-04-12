Роскомнадзор заблокировал сайт "Полит.ру" за размещение фейков

Роскомнадзор заблокировал сетевое издание "Полит.ру". Причиной такого решения стало неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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По данным РКН, публикуемая "Полит.ру"

информация была направлена на дестабилизацию обстановки в России. Доступ к ресурсу ограничили по статье 15.3–2 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ранее Роскомнадзор исключил из реестра страницу сообщества Steam после удаления запрещенного контента. Причиной включения послужила одна из публикаций в сообществе площадки, где размещалась информация о способах изготовления наркотиков, уточнили в РКН.

До этого стало известно, что в 2024 году соцсети удалили 17,2 тысячи пронаркотических и 6,7 тысячи террористических материалов по требованию Роскомнадзора.

Всего администрации социальных сетей удалили около 26 тысячи материалов с опасным контентом, в том числе с суицидальным контентом и детской порнографией.