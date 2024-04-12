В Госдуме объяснили, почему в школах убирают один предмет

В рамках обществознания, которое проходят в 6-8 классах, детей учат западным концепциям, говорящим о том, что общество с почитанием к религии и многодетными семьями является отсталым, заявила «Подъему» первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова. Таким образом она прокомментировала упразднение этой дисциплины в школах. Депутат также отметила, что теперь детей будут готовить к вузовскому курсу «Основы российской государственности», который был подготовлен после начала СВО.

Если посмотреть концепции, которые изучаются в этот период времени [6-8 классы], в основном это западные концепции, которые говорят о том, что общество с уважением к религии, с многодетными семьями и почитанием традиционных ценностей — общество отсталое; что безальтернативная идеальная модель — это модель американская, — объяснила Лантратова.

В России из школьной программы решили убрать один предмет

Депутат добавила, что западные концепции направлены на дискредитацию российского общества. Эту часть необходимо сократить, а вместо нее добавить историю. По словам Лантратовой, соответствующие решения не повлияют на знание школьников своих гражданских прав.

Ту часть обществознания, где у нас изучается право и какие-то вещи — это уже идет ближе к старшей школе, и оно никуда не уберется, — добавила она.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что обществознание будет серьезно изменено как школьный предмет, но полностью его не исключат из программы. По его словам, этот вопрос находится в стадии обсуждения.