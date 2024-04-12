В России предложили ввести статус «пособник иноагента»

Учредитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов предложил законодательно утвердить статус для некоторых граждан "пособник иностранного агента". Юристы направили обращение с такой инициативой в Государственную думу, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, в недавно принятом законе о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов нашлась лазейка. Как выяснилось, предприимчивые иноагенты стали распространять рекламу не за деньги, а бесплатно. Они выводили средства через "фирмы-прокладки". Компании переводили оплату за рекламу не на счет иноагентов, а на счета других ИП или людей. При этом иноагенты могут утверждать, что весь их контент — "благотворительность".

Согласно инициативе, статус иностранного агента будут присваивать гражданам, которые предоставляют свои счета для вывода средств в пользу иноагентов.

28 февраля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения рекламы на них. Документ полностью запрещает размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, также запрет рекламы таких ресурсов. Ответственность за нарушение закона будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Теперь запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов распространяется на СМИ, также запрещено рекламировать иноагентов в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.