Керченская паромная переправа приостановила работу

Керченская паромная переправа временно приостановила работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

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"Работа Керченской паромной переправы приостановлена", - написал он.

Переправа перестала работать в 15:36 по местному времени.

До этого работу Керченской паромной переправы приостанавливали вечером 11 апреля. Утром 12 апреля она была возобновлена.

11 апреля глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал неадекватным заявление Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что государственность Украины в полном смысле этого слова исчезла во время майдана в 2014 году, сегодня это "государство-зомби", искусственно поддерживаемое западными "инъекциями".

При этом по мнению Константинова, нельзя недооценивать Украину как врага, поскольку она "зажата в угол", поэтому наиболее опасна, и помощь западных стран продолжает туда поступать.