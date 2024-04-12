Воробьев рассказал о высоком качестве городской среды в Подмосковье

Минстрой России представил результаты индекса качества городской среды за 2023 год, по итогам Московская область вновь оказалась в тройке лидеров, заняв третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать комфортные условия для жизни каждого человека, особое внимание уделяем благоустройству общественных территорий. Самым главным результатом для нас является то, что перемены к лучшему чувствуют наши жители, и конечно, очень приятно, что наши старания отмечает Минстрой России. Уже шестой год подряд Московская область входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды, — сказал губернатор Андрей Воробьев. — Почти 100 процентов городов Подмосковья (73 из 74) имеют статус населенных пунктов с благоприятной городской средой. Спасибо нашему Президенту, благодаря поддержке которого мы продолжаем благоустраивать парки, скверы, строить набережные — делать все, чтобы в Подмосковье хотелось жить, работать, создавать семью и растить детей».

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды. Они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям критериям, которые характеризуют городскую среду: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

«Московская область является одним из лидеров индекса качества городской среды, ежегодно улучшая свои показатели. Важно отметить, что по итогам 2023 года, города Подмосковья были отмечены в пяти размерных группа, а в трех из них наши города оказались на первой строчке», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году общий прирост индекса составил 15 процентов. В категории «Крупные города» Мытищи и Химки набрали по 251 баллу, разделив первое место. В категории «Большие города» Московская область заняла три лидирующие позиции: Реутов набрал 273 балла, Красногорск — 256 баллов, Люберцы — 255 баллов. В номинации «Средние города» Котельники находятся на втором месте с результатом 263 балла, а на третьем месте Лобня с 249 баллами. В категории «Малые города» первые три места занимают Истра с 254 баллами, Можайск с 251 баллом и Протвино — 249 баллов.