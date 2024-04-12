Экс-подполковник СБУ объяснил переход на сторону России

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался в Москве в пятницу, 12 апреля, заявил, что перешел на сторону России в 2014 году для борьбы с незаконной властью в Киеве. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости за несколько дней до покушения.

© Lenta.ru

Установлена личность владельца взорванного в Москве авто

По словам Прозорова, на момент начала антитеррористической операции (АТО) на Донбассе он работал в Управлении СБУ по Запорожской области в подразделении по охране гостайны, однако из-за расширения антитеррористического штата СБУ ему предложили перевестись в центральный аппарат ведомства в Киеве.