Скульптура "Родина-мать" в Волгограде покрылась пятнами
В Волгограде скульптура "Родина-мать зовет!" после реставрации покрылась пятнами.
Специалисты музея-заповедника "Сталинградская битва" начали наблюдения за скульптурой "Родина-мать зовет!". На монументе появились пятна.
По словам сотрудников музея-заповедника, причина пятен – химическая природа бетона. Именно он подвержен выцветам, также негативно влияют на монумент факторы окружающей среды.
Работы по реставрации проводили в 2020 году, гарантийные обязательства действуют и по сей день. Об этом пишет РИА "Новости".