Скульптура "Родина-мать" в Волгограде покрылась пятнами

В Волгограде скульптура "Родина-мать зовет!" после реставрации покрылась пятнами.

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Специалисты музея-заповедника "Сталинградская битва" начали наблюдения за скульптурой "Родина-мать зовет!". На монументе появились пятна.

По словам сотрудников музея-заповедника, причина пятен – химическая природа бетона. Именно он подвержен выцветам, также негативно влияют на монумент факторы окружающей среды.

Работы по реставрации проводили в 2020 году, гарантийные обязательства действуют и по сей день. Об этом пишет РИА "Новости".