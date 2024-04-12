Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени главы Алтайского края

Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом проинформировала пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

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В сообщениях злоумышленники просят провести телефонную беседу с неким «куратором» в связи с покушением на главу Мурманской области Андрея Чибиса и хакерскими атаками.

«Обращаем внимание, что информация является ложной. Будьте бдительны, не выходите на связь с мошенниками. Источник рассылки в настоящее время устанавливается», — подчеркнули в правительстве.

Жителей Алтайского края призвали информировать о подобных случаях правоохранительные органы.

Ранее в социальных сетях распространился фейк о якобы найденной девятилетним мальчиком бомбе, оставленной под рублевой купюрой в Москве. Утверждалось, что школьник позвонил полицию и взрывное устройство опровергли. Власти и силовые структуры столицы опровергли эту информацию, заявив, что к ним не поступало подобных сообщений.