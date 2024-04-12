В Крыму могут открыть музей космонавтики

В крымском поселке Заозерный готовы открыть музей космонавтики. Об этом сообщил депутат Государственного совета Крыма Валерий Аксенов.

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- В поселке Заозерный подготовили предложения по открытию здесь музея космонавтики, - рассказал депутат. - После 25 апреля мы ожидаем приезда специалистов из Москвы, с которыми обсудим эту инициативу.

Поселок Заозерный не случайно выбран для размещения экспозиции будущего музея. С 50-х годов прошлого века там находился один из пунктов управления, сопровождавших космические спутники, а впоследствии и пилотируемые космические аппараты. Сейчас антенны управления выведены из эксплуатации, и они могли бы стать первыми экспонатами будущего музея.

На протяжении последних 80 лет Крым неразрывно связан с развитием отечественной космонавтики. В поселке Школьное под Симферополем - единственное место в СССР, где испытывали советские луноходы. Специально для этого, на площади размером с футбольное поле, здесь построили лунодром, полностью имитирующий поверхность спутника Земли. Кратеры, лунный рельеф, грунт - все воспроизводилось с максимальным приближением к реальным условиям. Поселок строился с 1957 года и был секретным, вплоть до развала СССР. Тогда же, 4 октября 1957 года, отсюда был проведен первый сеанс космической связи с первым в мире искусственным спутником Земли.

В начале 60-х в Феодосии был создан испытательный центр, где отрабатывались навыки космонавтов в случае приводнения спускаемых аппаратов. Как покидать капсулу при волнении моря, подавать сигналы поисковым группам, держаться на воде - первые члены отряда космонавтов все это отрабатывали в Феодосии. Весной 1963 года впервые над полигоном "Чауда" самолет Ан-12, пилотируемый дважды Героем Советского Союза летчиком-испытателем Амет-Ханом Султаном впервые сбросил макет спускаемого аппарата. Позже уже под руководством Амет-Хана Султана провели еще 12 таких тренировок с использованием спускаемых аппаратов космического корабля "Восток".