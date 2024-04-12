В России обновили данные о доверии россиян Путину

82 процента жителей России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», итоги которого опубликованы на сайте организации.

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Уровень доверия главе государства остался неизменным с 31 марта. Такое же число респондентов — 82 процента — считают, что глава государства хорошо выполняет свою работу. Отрицательно о деятельности Путина высказались 7 процентов опрошенных, еще 11 процентов затруднились с ответом.

Деятельность правительства положительно оценили 60 процентов опрошенных россиян, а уровень поддержки партии «Единая Россия» остановился на отметке 50 процентов.

В опросе участвовали 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 53 субъектах. Мнение россиян узнавали путем интервьюирования.

По состоянию на 29 марта работу Путина положительно оценили 84 процента респондентов.