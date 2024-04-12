Пранкер Лексус заявил, что планирует розыгрыш глав западных государств

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) на встрече студентами в Кемерове заявил, что планируется несколько розыгрышей глав государств, в том числе западных.

"Вся наша деятельность заключается в планировании развода главы того или иного государства, в том числе и западного, и мы постоянно находимся в этой подготовке", - сказал Столяров.

Как сказал Владимир Кузнецов (Вован), перед розыгрышами проходит длительная и кропотливая работа, которую зрители в финальных роликах не видят. Он добавил, что не подделывает голоса известных людей, а задает правильные вопросы, чтобы собеседник доверился.