В АТОР призвали воздержаться от полетов рейсами турецких авиакомпаний

Турецкие авиакомпании снимают с рейсов российских путешественников, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Ситуация с транзитными рейсами Turkish Airlines приобретает откровенно дискриминационный характер. Абсолютно разумным сейчас будет воздержаться от транзитной перевозки на рейсах турецких перевозчиков в пользу других вариантов», – сказал он.

АТОР: Turkish Airlines не пустила троих россиянок на рейс в Канкун из Стамбула

По словам Мурадяна, Turkish Airlines отказывается принимать в Мексику и другие страны Латинской Америки не только пассажиров без багажа или обратного билета, но даже тех, кто летит «в рамках турпакета», т.е. с оплаченными билетами и подтвержденными бронями в отелях. Специалист привел в пример историю, которая произошла в начале апреля, когда трем российским туристам, отправляющимся в мексиканский Канкун отказали в посадке на стойке регистрации в Стамбуле.

Российским туроператорам следует временно воздержаться от отправления туристов в страны Латинской Америки рейсами турецких авиакомпаний, добавил Мурадян в разговоре с РИА Новости. Ранее директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов объяснил, что будет с ценами на путевки в Турцию.