В Роскомнадзоре предупредили о рассылке фейковых писем руководителям СМИ

Фейковые письма якобы от Роскомнадзора стали поступать руководителям российских СМИ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Руководителям средств массовой информации начали поступать письма якобы от имени начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Т. В. Денискиной. <…> Распространяемая информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Роскомнадзоре, в распространяемом фейковом документе сообщается, что "в ряде СМИ уделяется чрезмерное внимание теме участия военнослужащих в ликвидации последствий паводка в Оренбургской области". За подобные сообщения мошенники угрожают административной ответственностью и незамедлительной блокировкой.