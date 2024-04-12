Авиапассажиров захотели проверять с помощью алкотестеров

Сотрудников авиакомпаний и аэропортов предложили снабдить алкотестерами, чтобы они могли проверять неадекватных пассажиров с признаками опьянения перед посадкой в самолет. Такое предложение направил министру транспорта Виталию Савельеву глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко на фоне участившихся инцидентов с пьяными пассажирами в самолетах, сообщает газета "Известия".

Автор инициативы считает, что она разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков. В случае выявления алкоголя в крови (от 1,5 промилле) это будет аргументом в пользу решения о недопуске пассажира.

Данная мера, считает Диденко, позволит улучшить безопасность полетов и предотвратить конфликтные ситуации из-за пьяных пассажиров. В настоящее время оценка состояния человека происходит только по внешним признакам, отметил он, подчеркнув, что всех пассажиров не будут проверять с помощью алкотестера. По его словам, люди смогут отказаться от прохождения теста. При этом если пассажир пройдет его и окажется трезвым, то это застрахует его от неправомерных действий ответственных служб, например, от снятия с рейса или административной ответственности, добавил депутат. До этого в Волгограде посадили летевший из Москвы в Стамбул самолет из-за буйного пассажира.