Артемий Лебедев назвал одну из проблем России

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал анонс российского фильма «Ждун». При этом сама идея фильма, по его мнению, демонстрирует одну из проблем России. Об этом Лебедев написал в своем обзоре во «ВКонтакте».

По словам дизайнера, идея фильма демонстрирует «любовь россиян перерабатывать вторсырье». Таким образом Лебедев прокомментировал тот факт, что главным героем «Ждуна» стал персонаж одноименного интернет-мема 2017 года.

«У нас проблема в России, что мы обожаем вторичность и обожаем перерабатывать вторсырье вместо того, чтобы генерировать новое», — заявил он.

Как добавил Лебедев, мем про Ждуна безнадежно устарел, а российским киноделам стоило бы придумать собственное культурное явление вместо использования старых идей.

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