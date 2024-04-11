За нарушение присяги предложили прекращать гражданство

В Госдуму внесен законопроект о прекращении приобретенного гражданства РФ за нарушение присяги гражданина. Авторами выступили депутаты из фракций СРЗП и КПРФ.

© Российская Газета

Законопроектом предлагается дополнить текст присяги гражданина Российской Федерации следующими положениями: "И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации".

Инициаторы считают, что недооценка значимости присяги приводит к тому, что уроженцы иностранных государств, получившие гражданство России, не исполняют обязанности гражданина, не соблюдают Конституцию и законодательство страны, не желают защищать ее свободу и независимость. Последнее происходит путем уклонения от воинской службы и мобилизации. Кроме того, такие формально присягнувшие могут не уважать культуру, историю и традиции России.

"Возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство Российской Федерации только с целью получения социальных гарантий, получения доступа к системе образования и здравоохранения, получения материнского капитала и др.," - говорится в пояснительной записке.

При этом в последние годы российское гражданство принимают сотни тысяч лиц ежегодно, добавили депутаты.

"Присяга гражданина Российской Федерации должна производить значимое воздействие на мировоззрение ее приносящего, ведь это клятва на верность народу, обществу, государству", - подчеркнули они.

Парламентарии делают вывод, что напоминание об ответственности, вплоть до прекращения гражданства, в тексте присяги будет способствовать и профилактике нарушений закона со стороны принимающих ее лиц, и защите российских ценностей, истории, культуры, прав и свобод человека.

Отметим, что, присягая, человек обещает соблюдать законы страны, защищать ее независимость, уважать культуру, историю и традиции. Присягу принимают напротив российского триколора, человек должен вслух прочитать ее текст и поставить свою подпись на бланке. Хранить этот документ предписано 85 лет.