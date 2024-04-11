На территории посольства Украины в Москве вывесили российский флаг и Знамя Победы

Российский флаг и Знамя Победы подняты на территории посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства РФ на Украине. При этом, как заявили ТАСС в МИД РФ, это не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины.

В настоящее время посольство закрыто, но тем не менее за забором можно увидеть развивающиеся два флага, поднятых на флагштоке перед зданием дипмиссии.

МИД пригрозил ответными мерами в случае отказа Киева охранять посольство России

МИД РФ 22 февраля 2022 года объявил об эвакуации персонала загранучреждений на Украине для обеспечения их безопасности. Президент РФ 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с РФ, а МИД Украины - об эвакуации дипломатов. С тех пор здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют.