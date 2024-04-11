ФСБ рассекретила архив о массовой казни нацистами населения Смоленска в годы ВОВ

Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило материалы о массовых казнях мирного населения нацистами на оккупированной в годы Великой Отечественной войны территории региона. Из архива, с которым ознакомился ТАСС, следует, что только в Смоленске немецкие отряды организовали расстрел более тысячи человек.

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"В 1941 году нашим полком было собрано на окраине Смоленска более 1 тыс. человек местных жителей <...> были раздеты и разуты, затем расстреляны из автоматического оружия. Среди расстрелянных были женщины и дети", - приводятся в рассекреченных материалах слова немецкого танкиста Карла Шнайдера.

Население Смоленска после оккупации подверглось массовому истреблению, подтверждают слова немецкого военнопленного Гейнца Винклера. Наиболее зверские методы применяли чиновники гестапо и войска СС, которые проходили через город.

"По малейшему подозрению эсэсовцы забирали целыми семьями, увозили за город и расстреливали", - следует из спецсообщения контрразведки СМЕРШ.

По показаниям другого военнопленного - ефрейтора 268-й пехотной дивизии вермахта Ганса Фарбера, который служил в роте карателей в 1941-1942 годах, - в одной из деревень возле Ельни партизаны подожгли до восьми домов и скрылись в лесу. Те, кто не успел уйти из населенного пункта, включая самих партизан, погибли.

"Количество мирных советских жителей, расстрелянных и повешенных "расстрельной командой", в целом припомнить я не в состоянии, так как оно значительно", - признавался Фарбер.

Смоленская область в годы ВОВ стала одним из первых регионов в России, который принял на себя удар нацистской Германии: уже 16 июля 1941 года немецкие части вошли в сам Смоленск, а освобождена область была в начале октября 1943-го.

За период ВОВ население региона сократилось почти вдвое - до миллиона человек.