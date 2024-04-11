Глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов спел песню про ледоход, которую в соцсетях сочли новым способом борьбы с паводком. Об этом пишет «Подъем».

Ранее серьезная ситуация с половодьем сложилась в Орске, где прорвало дамбу на реке Урал. Там была проведена массовая эвакуация. В область для ликвидации последствий природной катастрофы были направлены подразделения МЧС из разных регионов страны. Возбуждено дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» и «Халатность».

Риф Юсупов пожелал жителям «мирной» воды и «чтобы жизнь текла по своему руслу, не выходя из берегов». Однако его песня была посвящена не половодью, а весеннему обновлению природы, рассказали в администрации.

«Он сам поет. Некоторые слова он произносил на башкирском, некоторые слова на татарском, а татарский и башкирский очень похожие языки. И так, и так будет верно. (…) Наш глава района талантливый человек, это не первый клип, который мы делаем. Он исполняет разные песни, популярные в основном», - пояснил сотрудник администрации.

По его словам, эту песню глава района решил исполнить на берегу реки Белой, на обновленной набережной.

Глава Минстроя резко высказался о дамбе в Орске

При этом жителям «очень нравится» творчество главы, очень много просмотров и лайков, отметили в администрации.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее отметил, что весеннее половодье в России после снежной зимы будет «непростым».