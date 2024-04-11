Нотариусы рассказали, каким гражданам будет отказано в приеме

На прием к нотариусу не смогут попасть, в частности, граждане, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под действием медицинских препаратов. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.

По словам собеседника агентства, степень опьянения оценивается по нарушению координации движений, несвязной и нечеткой речи, состоянию кожных покровов, скорости и адекватности мышления.

Согласно статье 177 Гражданского кодекса РФ, сделка, совершенная гражданином, находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной, отметили в ФНП.

Отказать в приеме могут и по причине наличия психических расстройств, а также незнания или слабого владения русским языком, добавили там.

Ранее «Известия» сообщили, что нотариусы должны будут проверять каждую сделку, касающуюся наследства. Такие поправки в законодательство поддержало правительство, указало издание.