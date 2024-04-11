В РПЦ высказались о попытках «реабилитировать» Моргенштерна* и Киркорова

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов прокомментировал попытки «реабилитировать» с помощью благотворительности деятелей шоу-бизнеса, вроде Инстасамки, Филиппа Киркорова и Алишера Моргенштерна* (признан в России иноагентом). Как сообщает РИА Новости, он отметил, что честное имя нельзя купить.

Лукьянов подчеркнул, что для реабилитации в глазах общества музыкантам необходимо изменить образ жизни. Как показывают примеры, обычно благотворительные действия «напоказ» не означают, что человек отказался от «пропаганды антиценностей» и разрушения норм морали.

«Цинично развращать миллионы подростков и одновременно показывать, что артист якобы "заботится" о людях», — сказал иерей.

Он добавил, что реальное отношение звезд к людям видно из их песен и клипов. По его мнению, «откровенные сатанизм и презрение к людям» остались главным компонентом публичной деятельности Инстасамки и Моргенштерна*. Лукьянов считает, что их продюсеры делают «нечестивый бизнес» на разрушении ценностей, привлекая неокрепшую молодежь пропагандой разврата. Это противоречит курсу России и представлениям верующих людей. Особенно странным священник назвал такое поведение в Год семьи.

Моргенштерн* решил помочь жителям Орска

Иерей заключил, что публичная благотворительность не позволяет «заплатить и забыть», а доброе имя можно лишь восстановить, вернув свой образ жизни в человечное и нравственное русло.

*признан Минюстом России иностранным агентом