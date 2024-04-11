Юристы напомнили об уголовной ответственности за глупые шутки

Глупые шутки в общественных местах могут привести к реальному тюремному заключению. На какие темы категорически не стоит шутить, рассказали опрошенные РИА Новости юристы.

Самые серьезные последствия может иметь шутка про бомбу, так как любое заведомо ложное сообщение об акте терроризма подлежит квалификации по статье 207 УК РФ, предусматривающей до 10 лет лишения свободы, отметил партнер адвокатского бюро «ЗКС» Андрей Гривцов.

«При этом не имеет существенного значения, кому адресована шутка – органам власти, владельцу торгового центра или отдельным гражданам», - пояснил он.

Юристы предупредили, что аккуратнее стоит быть и, желая пошутить с помощью фото на фоне памятников культуры или храмов. Так, если сделать «голое» фото на фоне церкви, можно лишиться свободы до 1 года по статье 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).

А вот шутки с мемориалами, например, желание ставить веселые подписи на них, попадают под статью 243 УК РФ (осквернение памятника). Здесь ответственность предусмотрена за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.

«Такое преступление наказывается штрафом в размере до 3 миллионов рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы», - заметила председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

Ранее пассажир рейса Иркутск - Владивосток пошутил о том, что в багаже находится взрывное устройство, вылет был задержан на 3,5 часа. «Шутника» сняли с рейса и передали полиции. Также неприятная история произошла в аэропорту Домодедово. Там сотрудники полиции задержали пьяного пассажира, который заявил, что у него нет при себе паспорта, но есть бомба в рюкзаке.

А в Калининграде туристы устроили пикник на мемориальном комплексе, где похоронены 1,2 тысячи воинов-гвардейцев. Росгвардия задержала их по горячим следам. В Приморском же крае суд приговорил двух несовершеннолетних девушек к пяти месяцам ограничения свободы за осквернение памятника Герою России летчику Олегу Пешкову. Подростки оборвали цветы на клумбе рядом с памятником пилоту.