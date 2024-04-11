В России начали борьбу с фиктивными браками с иностранцами

Госдума ужесточила порядок получения разрешения на временное пребывание в России в упрощенной форме. Теперь иностранцам необходимо будет подтвердить двухлетний брак. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.

«Законопроектом предлагается без учета утвержденной правительством квоты выдавать разрешение на временное пребывание иностранцу, который состоит в браке с гражданином России не менее двух лет или имеет ребенка, который появился в таком браке», – приводит текст документа издание «Ведомости».

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На получение вида на жительство смогут рассчитывать иностранцы, в браке у которых один из родителей и ребенок являются россиянами. Вопрос о факте двухлетнего брака должен быть подтвержден в судебном порядке.

Если иностранец был лишен родительских прав в отношении совместного ребенка или брак был признан судом недействительным, то разрешение на временное пребывание не выдается или аннулируется.

Новый механизм получения разрешительных документов направлен на борьбу с фиктивными браками, заключенными с иностранными гражданами.

Напомним, ранее для получения разрешения на временное пребывание достаточно было заключить брак с гражданином, имеющим российский паспорт. Так в 2022 году было выдано около 60000 таких документов. Больше всего разрешени получили граждане Таджикистана – 31 284 и Азербайджана – 6682.

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