Вода подошла к многоквартирным домам Оренбурга

Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в Оренбурге нет, очистные сооружения работают в штатном режиме. При этом вода подошла близко к многоквартирным домам, сообщил глава города Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

"Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в Оренбурге в настоящий момент нет, очистные сооружения также работают в штатном режиме. Урал разливается очень широко. Вода подошла близко к многоквартирным домам на ул. Геннадия Донковцева, ЖК "Дубки" и "Гранд-парк", но риск затопления сейчас отсутствует", - сказал Салмин в видеообращении.

Он добавил, что подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления разворачивают водоналивные дамбы, одну из них - на ул. Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы. "Динамика повышения уровня воды в Урале пока сохраняется", - сказал Салмин. Оперативные службы продолжают нести круглосуточное дежурство.

Ранее сообщалось, что уровень воды реки Урал у Оренбурга вырос на 12 см, достигнув 1 022 см. Опасная отметка находится на уровне 930 см.