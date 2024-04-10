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Названы сроки проведения дезинфекции в Орске

Дезинфекция в подтопленном Орске будет проведена, как только вода уйдет из домов. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Савинову пишет РИА Новости.

Названы сроки проведения дезинфекции в Орске
© globallookpress.com

По ее словам, через несколько дней начнется санитарная чистка.

«Дезинфекция будет проведена после ухода воды из домовладений», - пояснила глава Минздрава региона на встрече главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с местными жителями.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников отметил, что ситуация с паводком в Орске стабилизировалась, вода начала уходить и второй день не звучат сирены, пишет ТАСС.

«Спасатели сейчас выполняют, в основном, гуманитарную миссию, то есть развозят продукты питания, медикаменты, воду, генераторы тем, кто остался в зоне подтопления», - пояснил он.

При этом в МЧС прогнозируют, что вскоре ситуация может осложниться в Оренбурге, где предстоит «очень много работы» из-за паводка.

Накануне пресс-служба мэрии Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал в окрестностях города превысил критическую отметку и составляет 931 см.

Ранее в Орске прорвало дамбу на реке Урал, началась массовая эвакуация. Возбуждено дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» и «Халатность». В регион для ликвидации последствий природной катастрофы были направлены подразделения МЧС из Пермского края, Московской и Кировской областей, из Волжского и Ногинского спасательных центров.

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