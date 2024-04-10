Названы сроки проведения дезинфекции в Орске

Дезинфекция в подтопленном Орске будет проведена, как только вода уйдет из домов. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Савинову пишет РИА Новости.

По ее словам, через несколько дней начнется санитарная чистка.

«Дезинфекция будет проведена после ухода воды из домовладений», - пояснила глава Минздрава региона на встрече главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с местными жителями.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников отметил, что ситуация с паводком в Орске стабилизировалась, вода начала уходить и второй день не звучат сирены, пишет ТАСС.

«Спасатели сейчас выполняют, в основном, гуманитарную миссию, то есть развозят продукты питания, медикаменты, воду, генераторы тем, кто остался в зоне подтопления», - пояснил он.

При этом в МЧС прогнозируют, что вскоре ситуация может осложниться в Оренбурге, где предстоит «очень много работы» из-за паводка.

Накануне пресс-служба мэрии Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал в окрестностях города превысил критическую отметку и составляет 931 см.

Ранее в Орске прорвало дамбу на реке Урал, началась массовая эвакуация. Возбуждено дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» и «Халатность». В регион для ликвидации последствий природной катастрофы были направлены подразделения МЧС из Пермского края, Московской и Кировской областей, из Волжского и Ногинского спасательных центров.