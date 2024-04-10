Россиян пригласили на Всероссийский форум «ОстроVа» на Сахалине

Недавно стартовала регистрация на Всероссийский форум «ОстроVа» линейки Росмолодежь.События, которая состоится с 5 по 11 августа на Сахалине. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в пресс-службе федеральной дирекции Росмолодежи.

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Темой мероприятия станет карьера. Так, свыше 500 управленцев, аналитиков, специалистов по кадровой политике и управлению персоналом, сотрудников промышленных предприятий из разных регионов России в возрасте от 14 до 35 лет приедут в Южно-Сахалинск.

— В этом году основной акцент форума — карьера, так как в регионе открывается круглогодичный молодежный образовательный центр. Его профиль — развитие карьерных траекторий граждан. Наш форум становится его ключевым мероприятием. В течение года мы будем обучать молодежь из разных регионов, в их числе будут и участники форума «ОстроVа», — отметила исполняющая обязанности руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Программа мероприятия включает в себя три направления:

«Карьера.Образование», где соберутся лучшие специалисты экономики и мирового океана, «Карьера.Производство» — молодые инженеры, специалисты по ключевым отраслям развития экономики островного региона, а также «Карьера.Первые», которая откроет возможности для профессионального самоопределения и становления детей и подростков. Зарегистрироваться на форум можно до 31 мая.