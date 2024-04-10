Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время проповеди в Московской соборной мечети по случаю праздника Ураза-байрам отдельно остановился на теракте в "Крокус сити холле", отметив, что преступники принесли только проклятия и страдания людям, в том числе своим семьям, и будут судимы за свои злодеяния Аллахом.

"Во время священного месяца Рамадан все мы, россияне, да и весь мир, в день Джумга - в пятницу, 22 марта 2024 года, испытали тяжелейший удар в сердце из-за теракта, совершенного нелюдями, отступившими от повелений Господа "не убий", от заповеди Аллаха не убивать. <…> Они подчинились не Аллаху, а шайтанам, которые заставили их убивать детей, отцов и матерей. Про таких Аллах сказал в Священном Коране, что они стали "дровами и каменными углями огня ада", - отметил муфтий.

Он напомнил, что террористы расстреляли безоружных мирных граждан разных национальностей и вероисповеданий в концертном зале имени Муслима Магомаева, тем самым, по словам Гайнутдина, они "показали свои истинные лица".

"И чего они добились своим террором, убийством? За такой тяжкий грех они будут судимы на земле, а главный суд их ждет на том свете - суд Божий, суд Аллаха. Из того, что еще они добились, это страдания и проклятия людей, а еще принесли горе своим родителям, родственникам, своим семьям. <…> Матери самих террористов сегодня <…> со слезами умоляют простить их семьи, но разве этим вернешь тех 144 человека, погибших из-за терроризма их сыновей?" - сказал духовный лидер.

Глава ДУМ РФ призвал родителей всегда знать о том, где находятся их дети, с кем они общаются и дружат, какие у них интересы, не попали ли они "в сети опасных идеологов", чтобы потом "не страдать, не плакать кровавыми слезами".

В «Крокус Сити Молле» нашли записку с сообщением о теракте

Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта. Погибли 144 человека, пострадал 551. По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей.