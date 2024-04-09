ЛюдиКакЛюди: фестиваль в поддержку людей с аутизмом объединил участников из 70 регионов России

Подведены итоги Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди. Мероприятие проходило с 31 марта по 3 апреля в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме.

© Пресс-служба фестиваля «ЛюдиКакЛюди»

Восьмой Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди в поддержку людей с аутизмом подвел итоги работы. Мероприятие проходило с 31 марта по 3 апреля в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме. Генеральный партнер – Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Фестиваль стал настоящим инклюзивным пространством для общения, совместного досуга и обмена опытом. В 2024 году фестиваль объединил участников из 70 регионов страны. Среди них – врачи, педагоги, дети и взрослые расстройством аутистического спектра и их близкие, люди с активной социальной позицией. Участниками события также стали благотворительные и общественные организации, представители органов власти – Министерства просвещения, Государственной Думы, Правительства Москвы, Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.

«Широкое распространение проверенной информации по теме аутизма чрезвычайно важно. Адекватная информация позволяет выработать реальное понимание потребностей людей с РАС, правильное отношение общества к ним. Это является фундаментом для интенсивного развития системы помощи детям с РАС в России. Ежегодно увеличивающийся масштаб Всероссийской недели распространения информации об аутизме, Фестиваля #ЛюдиКакЛюди, которые включают работу более 500 региональных площадок более чем в 70 регионах нашей страны, отвечает этим задачам, обеспечивая необходимую поддержку людям с аутизмом», – заявил Артур Хаустов, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС, одного из со-организаторов Фестиваля.

Насыщенная программа включала серию оффлайн-активностей и онлайн-мероприятий. Так, 3 апреля в рамках фестиваля состоялся Всероссийским онлайн-марафон #ЛюдиКакЛюди. В ходе онлайн-сессий представители медицинского и педагогического сообщества, активисты общественных организаций и родители детей с аутизмом обсудили наиболее важные аспекты жизни пациентов с РАС: от развития полезных компетенций до подготовки учителей к взаимодействию с «особенными» детьми.

Основная фестивальная программа развернулась в Москве: сразу на четырех тематических площадках. Красочным событием стал семейный день, приуроченный к Году Семьи в России. 31 марта десятки ребят всех возрастов и их родители собрались в Российской государственной детской библиотеке. Программа праздника включала творческие и развивающие мастер-классы, адаптивные подвижные игры, инклюзивный концерт и общение с собаками-терапевтами. Звездными гостями семейного дня стали актрисы Татьяна Бабенкова и Мария Лисовая. А также - известные баскетболисты, в том числе президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, с которыми юные гости сыграли в адаптивную спортивную игру «Обыграй чемпиона!».

Присоединилась к фестивалю и Государственная Третьяковская галерея. 31 марта здесь состоялась открытая дискуссия по техникам самопомощи и адаптации взрослых аутичных людей и серия адаптированных экскурсий по выставке «Николай Ульянов. Искусство без манифеста».

31 марта и 1 апреля в рамках фестиваля #ЛюдиКакЛюди состоялась научно-практическая конференция «Аутизм. Врачи, пациенты, родители: вместе в интересах людей с РАС». Десятки представителей научного, врачебного и родительского сообщества встретились на площадке Российского Национального Исследовательского Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы в сфере помощи пациентам с расстройством аутистического спектра.

Главной площадкой фестиваля #ЛюдиКакЛюди по традиции стал Государственный музей-заповедник «Царицыно». 2 и 3 апреля здесь развернулась масштабная образовательно-развлекательная программа с участием представителей власти, экспертов, деятели искусства и шоу-бизнеса. Юные участники смогли попробовать себя в адаптивном спортивном ориентировании «Туристская тропа по парку Царицыно», поучаствовать в мастер-классах и отправить близким специальную открытку в рамках инклюзивной акции с «Почтой России». А еще – взять автографы у звездных гостей: актеров Геогрия Дронова, Татьяны Бабенковой и Александры Власовой. Для родителей и специалистов организаторы подготовили серию мастер-классов и лекций по воспитанию и работе с аутичными детьми.

Важное место в программе заняли дискуссии, в ходе которых представители НКО, государственного сектора, родительского сообщества обсудили большой спектр проблем, связанных с социализацией и поддержкой людей с РАС и их семей: от инклюзивных музейных программ до вопросов профессионального образования людей с РАС. Большой интерес вызвал паблик-ток "Люди с особенностями на экране" с участием кинопродюсера Валерии Тарасовой, кинокритика Егора Москвитина, актрисы Александры Власовой, телеведущей Светлана Зейналова и других деятелей киноиндустрии.

Кульминацией праздника стала яркая концертная программа со звездными ведущими - актрисой Татьяной Бабенковой, актером, режиссером и продюсером Георгием Дроновым, телеведущей Светланой Зейналовой. 2 апреля на сцену вышли инклюзивные коллективы, артисты театра-студии «Непоседы», инклюзивного оркестра школы «Подсолнух», участница шоу «Голос» Полины Кузьминой, актеры театра «Вахтанговский практикум». 3 апреля гостей ждал финальный концерт особого сезона фестиваля «Большие и Малые звезды», который объединил начинающих музыкантов с РАС и известных мастеров академической музыки. Наставниками ребят в проекте стали: обладатель Кубка мира по баяну Николай Сивчук, кларнетист Игорь Федоров, виолончелистка Ольга Калинова, композитор Андрей Зеленский, а роль художественного руководителя проекта взял на себя известнейший российский гитарист Дмитрий Илларионов.

В рамках фестиваля также состоялось подведение итогов конкурса родительских инициатив «Личное дело» имени Ольги Власовой в поддержку проектов, которые аутичные люди и члены их семей реализуют для улучшения качества жизни детей и взрослых с РАС. В 2024 году в число лауреатов премии вошли Светлана Макеева из города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, автор программы “В гармонии с собой” (номинация “Создано для взрослых” - проекты для совершеннолетних людей с аутизмом”), Анна Гончарова и Анастасия Суркова из Красноярка с проектом “Аутичные переводы” (номинация “От первого лица” - инициативы, созданные аутичными людьми для аутичных людей) и другие призеры. Награды за многолетние заслуги перед сообществом получили музыкальный терапевт Екатерина Фондорка и научный сотрудник МГУ, преподаватель, переводчик, писатель и ведущий тренингов на тему РАС, человек с аутизмом Алексей Восков.