Майские праздники 2024: как отдыхаем и работаем

Жителей РФ в мае 2024 года ожидает необычный график работы: одна удлиненная шестидневная рабочая неделя, а также два праздничных дня — Праздник весны и труда 1 мая и День Победы 9 мая. URA.RU расскажет, как будет организованы отдых и работа в этот период, а также оценит выгоду взятия отпуска в майские праздники.

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Официальные выходные на майские праздники в 2024-м году

Россиян ждет четырехдневный отдых в честь Праздника весны и труда, который пройдет с 28 апреля по 1 мая 2024 года, с воскресенья по среду включительно. В преддверии праздников, 27 апреля, суббота, будет рабочим днем, а выходной день перенесен на понедельник, 29 апреля. После празднования Первомая россияне вернутся к трудовым будням в четверг, 2 мая.

Также в мае россиян ожидает еще один четырехдневный период отдыха — с 9 по 12 мая, посвященный Дню Победы. Среда, 8 мая, будет сокращенным рабочим днем, а работа возобновится в понедельник, 13 мая.

Работа в майские праздники

В государственные праздничные дни без дополнительного письменного согласия могут работать только сотрудники экстренных служб, непрерывно действующих предприятий, средства массовой информации и те, у кого труд в выходные зафиксирован в трудовом договоре. Эти категории работников обычно следуют сменному графику, что предполагает «плавающие» выходные.

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Во всех остальных случаях законное трудоустройство в выходные и праздничные дни возможно лишь при наличии распоряжения от работодателя и письменного согласия самого работника. Сотрудникам, задействованным в праздничные дни, предоставляется выбор между двойной оплатой отработанного времени и обычной оплатой с последующим отгулом в удобное время.

Выгодно ли брать отпуск на майские праздники

Планирование отпуска в мае 2024 года может обернуться финансовыми потерями, несмотря на возможность более продолжительного отдыха. Ведь размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце: чем их больше и меньше праздничных, тем выше выплата. В мае предстоит 20 рабочих дней против 11 выходных и праздничных, что делает его не самым выгодным для отпуска по сравнению с июлем или октябрем, где рабочих дней больше.

Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, праздничные дни не учитываются в отпуске и не оплачиваются. Однако перенесенные выходные, такие как 10 мая, который в 2024 году станет выходным взамен 6 января, включаются в продолжительность отпуска. Например, если работник возьмет отпуск с 6 по 19 мая, он вернется на работу не 19-го, а 20-го мая из-за нерабочего праздничного дня 9 мая.