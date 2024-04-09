Как защитить дом от наводнения

Весной многие жители домов сталкиваются с паводками, которые случаются из-за потепления. Случаются и более серьезные происшествия. На днях, например, произошел прорыв дамбы в Оренбургской области. От затопления пострадало более четырех тысяч домовладений. URA.RU рассказывает, как не подпустить наводнение к дому, и что делать, если «большая вода» все-таки добралась до него.

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Советы от МЧС на случай, если дом оказался в зоне паводков

Во-первых, следует всегда хранить документы и ценные вещи в доме на более высоком уровне, например, на чердаке или в его непосредственной близости, особенно весной. Иначе можно не успеть спасти ценности, если дождевые массы прорвут дамбы и плотины, а волны наводнения затопят все до того, как хозяева домов проснутся или вернутся домой.

Во-вторых, необходимо требовать от местной администрации указать места сбора населения в случае экстренной эвакуации, а также места хранения плавсредств и строительных материалов для них. Если невозможно вывезти домашний скот в безопасные районы, то нужно заранее подготовить загоны и птичники на возвышенных местах и создать запас кормов для животных.

Для того чтобы быть готовыми к возможному наводнению, важно постоянно отслеживать прогноз погоды. В случае прорыва дамбы, тревожные сигналы и другие формы оповещения могут задержаться. В случае переезда к родственникам, друзьям или знакомым, проживающим вне зоны возможного затопления, уведомите органы местного самоуправления о месте вашего пребывания с указанием адресов и телефонов.

При внезапном затоплении важно сохранять спокойствие, быстро собрать документы, ценности, лекарства, продукты и другие необходимые вещи, и по возможности немедленно покинуть зону затопления. Перед тем как покинуть дом, нужно отключить электричество и потушить огонь в печах. Если есть время, то закрыть окна и двери первого этажа досками (щитами).

До прибытия помощи рекомендуется находиться на верхних этажах, крышах, деревьях или других высоких местах, и сигнализировать спасателям, чтобы им было легче найти вас. При приближении сотрудников МЧС спокойно и без паники нужно сесть в спасательное средство. При этом необходимо следовать указаниям спасателей, не перегружать средство.

Во время перемещения не стоит садиться на края средства. Также не стоит покидать средство спасения и не прыгать в воду с ним, если есть шанс на спасение. Если вы оказались в воде, то снимите тяжелую одежду и обувь, найдите предметы, которые могут пригодиться до прибытия помощи.

Как защитить дом от регулярных затоплений

Дренаж участка

Для эффективной работы дренажной системы важно не только установить дренаж вокруг дома, но также обеспечить надежный и производительный сток воды в нужном направлении. Например, в дренажную канаву вдоль дороги или в пруд в поселке.

В дренажной системе хорошо себя показывает мембрана с термоскрепленным геотекстилем. Она имеет увеличенные поры, что обеспечивает лучшую производительность воды. Кроме того, следует обратить внимание на способ крепления геотекстиля к мембране. Лучше всего, если он припаян к мембране, такое крепление надежнее. Даже если грунтом засыпать мембрану сверху, материал сохранится на месте, объясняет руководитель проекта Dom Technonicol Андрей Баннов.

Простым, но действенным вариантом профилактических мер будет очистка всей территории вокруг дома от снега и льда, чтобы минимизировать влагу. Это важное действие не является панацеей, но может облегчить решение проблемы в экстренной ситуации.

Гидроизоляция фундамента

Важно гидроизолировать фундамент дома в зонах с высоким уровнем грунтовых вод уже на этапе строительства, чтобы избежать проблем в будущем. Это позволяет предотвратить проникновение влаги и защитить бетонное основание с помощью битумных материалов или самоклеящейся гидроизоляции, советует Баннов.

При возможности стоит усилить защиту фундамента двойным слоем битумно-полимерной гидроизоляции, особенно в местах с высоким риском подтопления. Нужно учесть, что вентиляционные отверстия в фундаменте обеспечивают ему надлежащую защиту от влаги, поэтому следует правильно укладывать отсечную гидроизоляцию и обеспечить надлежащую вентиляцию помещений. Необходимо обратить внимание на правильную установку вентиляционных отверстий, закрывая их на зиму для защиты от холода и обеспечивая доступ влаги на утепленных полах.

Осушение подвала

Если вода уже оказалась в подвале, то нужно установить насос и организовать проветривания. Сушка подвала должна в обязательном порядке производиться с хорошей вентиляцией. Также необходимо удалить все разбухшие и теплоизоляционные материалы, а неутепленные конструкции просушить.

Рекомендуется использовать универсальный насос, способный работать с чистой и загрязненной водой. Стоит учитывать максимальный напор и глубину расположения пола для эффективного откачивания. При риске регулярного подтопления нужно создать приямку со встроенным дренажным насосом.

Сушка дома после наводнения

Важно не забывать, что нужно просушить дом после того, как вода сошла. Проветривание может помочь избавиться от сырости и неприятного запаха. Для этого стоит просто открыть все двери и окна. Также дом можно просушить нагревательным устройством.