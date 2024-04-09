В России может появиться министерство патриотического воспитания

В России обсуждают возможность создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание. Об этом во вторник, 9 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП).

По данным СМИ, министерство могут создать «на базе Росмолодежи» в результате перехода к ней части функций Министерства просвещения по патриотическому воспитанию детей. Также в АП снова обсуждают идею объединения Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство.

— Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание, — сейчас часть полномочий у Минобороны, часть — у Минпросвещения, часть — у Росмолодежи, а координирующей структуры нет, — отметил собеседник.

Уточняется, что о любых изменениях в политической плоскости говорить пока рано, так как решение могут пересмотреть в последний момент, передает издание.

В начале марта президент России Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодежи. Главная цель мероприятия — показать, что каждый человек несет свою долю ответственности за судьбы мира. Путин также объявил о запуске еще одного нацпроекта — «Молодежь России».