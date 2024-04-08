Владимир Тодоров выступил с лекцией к 30-летию Рунета на выставке «Россия»

Медиаменеджер выступил с лекцией и подарил трём посетителям концептуальную авторскую игру от Rambler&Co «Медиаполию»

© пресс-служба Rambler&Co

В День Рунета, 7 апреля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с лекцией об эволюции интернет-контента выступил Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co и главный редактор «Ленты.ру».

В 1994 году появился первый сайт с доменом .ru, 1996 – первая поисковая система «Рамблер», 1999 — два первых отечественных СМИ «Лента.ру» и «Газета.Ru», и за 30 лет российский сегмент интернета сделал невероятный скачок вперёд. Тодоров рассказал, как на редакционную работу интернет-СМИ повлияли нейросети, что происходит с современными медиа и как сделать контент эмоциональным.

Лекция медиаменеджера прошла в павильоне Министерства культуры, который в мультимедийном формате знакомит посетителей с историей и ключевыми деятелями российской культуры. В конце мероприятия состоялась викторина, в которой разыграли авторскую игру от Rambler&Co «Медиаполию». Она развивает идеи всей знакомой «Монополии», но вместо градостроительного предлагает заняться медиабизнесом: запускать СМИ, объединять их в холдинги и эффективно продавать контент.