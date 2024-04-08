Место сбора поклонников Цоя у его памятника преобразится

Место сбора поклонников Виктора Цоя (1962-1990) у стелы его памяти в Санкт-Петербурге преобразится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

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"Фанатскую" скамейку, уточнили в комитете, перенесут поближе к месту упокоения певца, а несанкционированную площадку для разведения костров ликвидируют.

Это произошло в связи с тем, рассказали в комитете, что количество жалоб на фанатов Цоя "превысило критическую массу". Кроме того, у площадки установят камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц.

Лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя не стало после автокатастрофы под Ригой 15 августа 1990 года. Официальная версия гласит, что Цой уснул за рулем, и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Накануне группа "Кино" перезаписала культовый альбом "Это не любовь", сохранив оригинальные дорожки с голосом Виктора Цоя.