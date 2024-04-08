ЦБ объявил об открытии горячей линии для пострадавших от наводнения в Оренбуржье

Банк России сообщил об открытии горячей линии для пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Информация опубликована на сайте ЦБ.

Регулятор уточнил, что позвонить из регионов России можно бесплатно по телефону 8 (800) 250-15-24. Горячая линия функционирует непрерывно.

5 апреля в Орске паводковые воды прорвали насыпную дамбу. В городе ввели режим ЧС, жителей близстоящих домов эвакуируют в пункты временного размещения.

Сегодня мэрия Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге составил 872 сантиметров, подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Из зоны бедствия эвакуировали 153 человека, в том числе 35 детей. В региональной прокуратуре заявили, что ранее Гостехнадзор выявлял нарушения при содержании сооружения.

Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в регионе, охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как «критическую».